Глава ВТБ Андрея Костин предложил ввести для бедных россиян «отрицательный НДФЛ»
Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин снова выступил с предложением ввести для малоимущих россиян с очень низкими зарплатами вычет НДФЛ или даже «отрицательный» подоходный налог (так называемую компенсацию)
Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин снова выступил с предложением ввести для малоимущих россиян с очень низкими зарплатами вычет НДФЛ или даже «отрицательный» подоходный налог (так называемую компенсацию).
Банкир напомнил, что год назад уже перелагал освободить бедных граждан от уплаты НДФЛ, однако его идея не нашла поддержки в правительстве. Теперь глава ВТБ свое предложение трансформировал в идею «вычета платежей НДФЛ».
Андрей Костин отметил, что «отрицательный НДФЛ» необходимо в первую очередь распространить на малоимущих семей с большим количеством детей, «но именно людей работающих и с низкими зарплатами».
Напомним, что ранее в правительстве назвали предложение Андрея Костина по отмене НДФЛ «позитивным для экономики», но тяжелым в реализации.