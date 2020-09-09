09 сентября 2020, 12:54
AstraZeneca и Оксфордский университет приостановили испытание вакцины от COVID-19 из-за опасного побочного эффекта
Испытания вакцины от коронавируса, которую совместно разрабатывают компания AstraZeneca и Оксфордский университет, приостановлены. Такое решение было принято из-за выявленной побочной реакции на вакцину у одного из участников испытаний
Испытания вакцины от коронавируса, которую совместно разрабатывают компания AstraZeneca и Оксфордский университет, приостановлены. Такое решение было принято из-за выявленной побочной реакции на вакцину у одного из участников испытаний.
В заявлении AstraZeneca говорится, что речь идет «об обычной паузе» в проведении испытаний. В компании также не рассказали, какой именно побочный эффект был выявлен у добровольца, сообщает BBC News.
Источник издания The New York Times сообщает, что у добровольца после вакцинации воспалился спинной мозг.
Сейчас AstraZeneca проводит третью фазу испытания вакцины от коронавируса. В испытаниях участвуют около 30 тысяч человек в США, Великобритании, Бразилии и ЮАР.