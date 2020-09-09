В Великобритании из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 людям запретили собираться группами больше 6 человек
Власти Великобритании в связи с резким ростом числа заразившихся коронавирусом с 14 сентября запретят людям собираться группами больше шести человек. Запрет касается помещений, улиц, парков и даже частных домов
Власти Великобритании в связи с резким ростом числа заразившихся коронавирусом с 14 сентября запретят людям собираться группами больше шести человек. Запрет касается помещений, улиц, парков и даже частных домов.
За нарушение данного запрета гражданам пригрозили штрафом в размере от 100 фунтов стерлингов за первый проступок до 3,2 тысячи фунтов для постоянно нарушающих запрет, сообщает ВВС news.
При этом новые ограничения не распространяются на школы, места работы, а также свадьбы, похороны и спортивные мероприятия, которые проводятся с учетом всех необходимых мер для снижения распространения COVID-19.
В Великобритании с начала сентября был зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19. По данным на 8 сентября, коронавирусом заразились 2460 человек. В августе рекордным значением было 1522 новых случая COVID-19 в один день.