В Курганской области предотвратили покушение на губернатора Вадима Шумкова
В Курганской области сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого киллера, который готовил покушение на губернатора региона Вадима Шумкова. При задержании у мужчины изъяли автомат Калашникова с глушителем и патронами
В Курганской области сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого киллера, который готовил покушение на губернатора региона Вадима Шумкова.
При задержании у мужчины изъяли автомат Калашникова с глушителем и патронами, а также еще один заряженный пистолет. Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что задержанный вел слежку за передвижениями губернатора Шумкова, пробивал номера автомобилей, на которых передвигается чиновник, следил за его графиком, а также составлял список объектов, которые посещает глава региона.
Другой источник издания сообщил, что сразу после задержания киллера к его судьбе стали проявлять интерес и выяснять детали следствия структуры, связанные с крупной корпорацией Курганской области.