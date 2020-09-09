09 сентября 2020, 10:57
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 1 041 007 человек
В России за сутки выявили 5 218 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее число заразившихся составило 1 041 007 человек. Всего с начала пандемии умерли 18 135 человек
В России за сутки выявили 5 218 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее число заразившихся составило 1 041 007 человек.
По данным оперативного штаба, скончались от новой инфекции 142 человека. Всего с начала пандемии умерли 18 135 человек.
В Москве за прошедшие сутки выявили 642 новых случая заражения коронавирусом, в Московской области – 164, в Петербурге – 218, в Нижегородской области – 159, в Свердловской области – 115, в Ростовской области – 153, в Красноярском крае – 105, в Воронежской области – 113, в Саратовской области – 102, в Ставропольском крае – 127. В остальных регионах суточный прирост заразившихся составил меньше 100 человек.
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