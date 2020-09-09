09 сентября 2020, 10:43
Кремль отказался от проведения в этом году прямой линии с Владимиром Путиным
Представитель главы государства Дмитрий Песков сообщил, что некоторые элементы прямой линии могут включить в большую пресс-конференцию, которая обычно проводится в декабре
Администрация президента России сообщила об отмене в этом году прямой линии с Владимиром Путиным в традиционном формате. Представитель главы государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что некоторые элементы прямой линии могут включить в большую пресс-конференцию, которая обычно проводится в декабре.
Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев», поэтому проводить мероприятие в его традиционном формате в условиях пандемии коронавируса «было бы излишним».
Одновременно с этим Песков пообещал, что в декабрьскую пресс-конференцию попробуют добавить элементы прямой линии, которые могли бы позволить главе государства «получить обратную связь от граждан из различных регионов».