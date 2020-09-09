Силовики проводят обыски у кандидатов в депутаты от «Объединенных демократов»
Сотрудники правоохранительных органов утром 9 сентября пришли с обысками к кандидатам в депутаты и координаторам проекта «Объединенные демократы». Обыски у оппозиционеров проводятся в трех регионах
Сотрудники правоохранительных органов утром 9 сентября пришли с обысками к кандидатам в депутаты и координаторам проекта «Объединенные демократы». Обыски у оппозиционеров проводятся в трех регионах.
Так, в Татарстане обыски проходят у кандидата в депутаты Ирины Никифоровой, в Ивановской области - у кандидата в депутаты Андрея Сергеева, координатора проекта Николая Дьячкова и кандидата в депутаты Ирины Мальцевой, во Владимирской области - у технолога штаба, координатора проекта Кирилла Ишутина и кандидата в гордуму Владимира Ильи Косыгина.
Телеграм-каналы также сообщают об обысках в московском офисе «Открытой России».
«Объединенные демократы» - это оппозиционный проект, поддержанный Михаилом Ходорковским, который оказывает поддержку на выборах независимым кандидатам.