Омские врачи сразу после госпитализации определили у Алексея Навального признаки отравления
Омские врачи сразу же определили у Алексея Навального признаки отравления фосфорорганическим соединением (ФОС), как только забрали его с самолета после экстренной посадки
Омские врачи сразу же определили у Алексея Навального признаки отравления фосфорорганическим соединением (ФОС), как только забрали его с самолета после экстренной посадки. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на два источника, участвовавших в консилиумах врачей в Омске.
Омские специалисты установили, что у Алексея Навального были и характерные, и нехарактерные признаки отравления ФОС. Так, у политика были зафиксированы суженные зрачки, повышенное слюноотделение, потливость, гипертонус мышц. Одновременно с этим у него отсутствовали бронхоспазмы и бронхореи легких, а в реанимации у Навального не было рвоты и диареи. Врачи также отметили нетипичный для отравления ФОС кетоацидоз — состояние, характерное для дефицита инсулина, при котором в теле скапливаются кетоновые тела.
Поскольку у Алексея Навального были явные признаки отравления ФОС, омские врачи ввели ему антидот при отравлении фосфорорганикой – атропин, чтобы снять проблемы с легкими и желудочно-кишечным трактом. Курс атропина продолжили в реанимации, но после нескольких доз его отменили из-за развившейся у политика сильной тахикардии.
Соратники Алексея Навального рассказали, что врачи омской скорой помощи сразу же сказали им об отравлении политика. При этом на официальном уровне руководство больницы категорически опровергло версию об отравлении оппозиционера. Главврач больницы скорой помощи №1 заявил, что тяжелое состояние политика объясняется нарушением обмена веществ.
Врачи берлинской клиники «Шарите», куда был транспортирован Алексей Навальный, заявили об отравлении политика. Позже военные вирусологи сообщили, что речь идет об отравлении веществом из группы «Новичок».