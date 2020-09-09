09 сентября 2020, 07:48
Депутаты Госдумы предложили компенсировать россиянам недополученные по ошибке пенсии
Группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия» подготовила законопроект, предлагающий компенсировать россиянам недополученные по ошибке пенсии путем доначисления им пени
Группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия» подготовила законопроект, предлагающий компенсировать россиянам недополученные по ошибке пенсии путем доначисления им пени.
В пояснительной записке к законопроекту депутаты указали, что сейчас недополученные из-за различных ошибок при оформлении пенсионные выплаты гражданам никак не возмещаются. Подготовленный документ дожжен исправить эту ситуацию.
Авторы законопроекта считают, что Пенсионный фонд России должен выплачивать гражданам компенсацию в виде ежемесячной надбавки процента с недополученной суммы. При этом размер процентов следует привязать к ключевой ставке Центробанка РФ, что позволит не только обеспечить выплату недополученных денег, но и проиндексировать их.