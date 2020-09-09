09 сентября 2020, 07:39
Голливудский актер Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города
Известный американский актер Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска. Он поздравил россиян с наступающим Днем города, а также призвал их не мусорить и бережнее относиться к природе
Известный американский актер Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска. Он поздравил россиян с наступающим Днем города, а также призвал их не мусорить и бережнее относиться к природе.
«Я поздравляю вас с днем рождения крутейшего, самого холодного города в мире», - заявил Чак Норрис, слова которого приводит якутский портал Ykt.ru.
Голливудский актер назвал якутян прекрасными и умными людьми и призвал их не оставлять мусор в лесах.
День города в Якутске будет отмечаться 13 сентября. Якутску исполнится 388 лет.