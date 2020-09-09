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Экономика
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09 сентября 2020, 04:16

Средняя зарплата в «Роскосмосе» за год снизилась в 6 раз и составила 62 тысячи рублей

Согласно годовому отчету госкомпании, средний доклад сотрудников «Роскосмоса» за прошлый год составил 62,3 тысячи рублей. При подсчетах учитывалась как средняя зарплата по госкорпорации, так и по другим 60 предприятиям космической отрасли

Средняя зарплата в «Роскосмосе» за год снизилась в 6 раз и составила 62 тысячи рублей

Средняя заработная плата в государственной корпорации «Роскосмос» в 2019 году сократилась в шесть раз по сравнению с 2018 годом, сообщает РИА Новости.

Согласно годовому отчету госкомпании, средний доклад сотрудников «Роскосмоса» за прошлый год составил 62,3 тысячи рублей. При подсчетах учитывалась как средняя зарплата по госкорпорации, так и по другим 60 предприятиям космической отрасли. Размер среднемесячной зарплаты сотрудника центрального аппарата «Роскосмоса» не раскрывается.

Для сравнения, средняя зарплата в «Роскосмосе» за 2018 год составляла 396 тысяч рублей в месяц.

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