09 сентября 2020, 04:16
Средняя зарплата в «Роскосмосе» за год снизилась в 6 раз и составила 62 тысячи рублей
Согласно годовому отчету госкомпании, средний доклад сотрудников «Роскосмоса» за прошлый год составил 62,3 тысячи рублей. При подсчетах учитывалась как средняя зарплата по госкорпорации, так и по другим 60 предприятиям космической отрасли
Средняя заработная плата в государственной корпорации «Роскосмос» в 2019 году сократилась в шесть раз по сравнению с 2018 годом, сообщает РИА Новости.
Согласно годовому отчету госкомпании, средний доклад сотрудников «Роскосмоса» за прошлый год составил 62,3 тысячи рублей. При подсчетах учитывалась как средняя зарплата по госкорпорации, так и по другим 60 предприятиям космической отрасли. Размер среднемесячной зарплаты сотрудника центрального аппарата «Роскосмоса» не раскрывается.
Для сравнения, средняя зарплата в «Роскосмосе» за 2018 год составляла 396 тысяч рублей в месяц.