09 сентября 2020, 02:12
Верховый суд России отказался рассматривать иск об отмене итогов голосования по поправкам к Конституции
Верховный суд России отказался рассматривать коллективный иск граждан с требованием отменить результаты голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. Иск был подан участниками кампании «НЕТ!», к которому присоединились 42 тысячи граждан
Верховный суд России отказался рассматривать коллективный иск граждан с требованием отменить результаты голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. Иск был подан участниками кампании «НЕТ!», к которому присоединились 42 тысячи граждан.
Истцы требовали признать недействительным постановление Центризбиркома о проведении досрочного голосования по поправкам к Конституции, поскольку у комиссии не было на то полномочий.
Ранее Верховный суд РФ уже отклонил два иска с требованием признать указ президента Владимира Путина о назначении даты голосования по изменению Конституции недействительными.
Материалы по теме