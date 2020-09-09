09 сентября 2020, 01:39
Красноярские депутаты потратят 1,2 млн рублей на нативную рекламу в Telegram
Согласно размещенной на портале госзакупок заявке, победитель тендера должен обеспечить публикацию согласованных «нативных информационных материалов» не менее чем в трех телеграм-каналах
Законодательное собрание Красноярского края распорядилось выделить 1,2 млн рублей на нативную рекламу в различных Telegram-каналах.
Согласно размещенной на портале госзакупок заявке, победитель тендера должен обеспечить публикацию согласованных «нативных информационных материалов» не менее чем в трех телеграм-каналах. Эти каналы должны освещать общественно-политические и экономические новости Красноярского края и иметь более 16, 5 и 3 тысяч подписчиков.
Посты в Telegram должны публиковаться в будни в промежуток между 19 и 22 часами по местному времени. Всего подрядчик должен будет организовать публикацию 177 постов на политические и экономические темы, сообщает «МБХ медиа».
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