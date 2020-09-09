В Ейске многодетного отца оштрафовали за комментарий о том, что Путин «украл у него 200-300 тысяч рублей»
Ейский городской суд оштрафовал многодетного Николая Макухина на 30 тысяч рублей по закону о неуважении к власти. Мужчину обязали выплатить 30 тысяч рублей за оскорбительный комментарий о президенте Владимире Путине
Ейский городской суд оштрафовал многодетного Николая Макухина на 30 тысяч рублей по закону о неуважении к власти. Мужчину обязали выплатить 30 тысяч рублей за оскорбительный комментарий о президенте Владимире Путине.
Суд признал Николая Макухина виновным по статье о неуважении к власти, выраженном в «неприличной форме».
Поводом для разбирательства стал комментарий жителя Ейска в соцсети, в котором он написал: «Лично у меня Путин украл порядка 200−300 тысяч рублей, когда в 2014 году заморозил накопительную часть пенсии».
В беседе с «МБХ медиа» Николай Макухин отметил, что не помнит, где и когда он написал этот комментарий. В суде была продемонстрирована распечатка скрина, из которого нельзя установить дату публикации.
Ранее Макухина уже оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий о «миллиардах Ролдугина» и связи с этими деньгами Владимира Путина. Речь шла о виолончелисте Сергее Ролдугине, который является близким другом президента. Он фигурировал в знаменитом «панамском досье» в качестве «кошелька президента».