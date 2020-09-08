Заместителя министра энергетики задержали по делу о крупном мошенничестве
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова. Чиновник был задержан после обыска и допроса
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова. Чиновник был задержан после обыска и допроса.
Анатолия Тихонова подозревают в крупном мошенничестве. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По данным «Интерфакса», сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР) провели у Тихонова обыски в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту крупного хищения.
По версии следствия, хищение было совершено в ходе реализации мероприятий в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы. На эту программу Минэнерго выделило 968 млн рублей. Часть этих денег была похищена.
«КоммерсантЪ» сообщает, что обыск также проводился у гендиректора Российского энергетического агентства Игоря Кожуховского и других чиновников Минэнерго.