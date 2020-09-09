В Тюмени ученик 11-го класса скончался во время урока физкультуры от сердечного приступа
В одной из школ Тюмени учащийся 11-го класса скончался на уроке физкультуры в результате сердечного приступа. Ранее никаких проблем со здоровьем у него не было
В одной из школ Тюмени учащийся 11-го класса скончался на уроке физкультуры в результате сердечного приступа. Ранее никаких проблем со здоровьем у него не было.
В региональном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что подростку стало плохо во время бега. Он остановился, потерял сознание и упал. Школьный медработник пытался оказать подростку первую помощь. Затем в школу прибыли врачи «скорой помощи», однако реанимировать старшеклассника они не смогли.
В департаменте образования Тюмени сообщили, что подросток был причислен к основной группе здоровья, занимался спортом и регулярно проходил медосмотр. Перед уроком жалоб на здоровье не было. Предположительная причина смерти - сердечно-сосудистая недостаточность.
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти мальчика.