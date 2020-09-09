Дмитрий Медведев предложил ввести базовый гарантированный доход для всех россиян
Соответствующее предложение Дмитрий Медведев озвучил в ходе онлайн-совещания с руководством «Единой России», которое было посвящено социальным инициативам партии
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил ввести базовый гарантированный доход. Речь идет о минимальной сумме, которую должен получать любой работающий россиянин, независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.
Соответствующее предложение Дмитрий Медведев озвучил в ходе онлайн-совещания с руководством «Единой России», которое было посвящено социальным инициативам партии, сообщает РИА Новости.
Медведев заявил, что пандемия коронавируса показала важность поддержки людей для социальной стабильности, поэтому идея гарантированного дохода требует обсуждения на уровне правительства.
«Исхожу из того, что коллеги по партии "Единая Россия" вместе с коллегами из правительства, из профессиональных союзов эту идею обсудят», - добавил Дмитрий Медведев.