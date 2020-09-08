Власти Турции обязали всех граждан и туристов носить защитные маски даже на улице
Так, все граждане и туристы обязаны носить защитные маски во всех без исключения общественных местах, в том числе на улицах, в парках и садах. Также люди должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга
Власти Турции ввели повсеместные противокоронавирусные ограничения на территории страны для всех жителей и туристов.
Так, все граждане и туристы обязаны носить защитные маски во всех без исключения общественных местах, в том числе на улицах, в парках и садах. Также люди должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга.
Обязательный «масочный» режим в Турции был возвращен в связи с ростом заболеваемости COVID-19 после открытия границ для иностранных граждан.
«Лента.ру» сообщает, что в Турции коронавирусом заразились как минимум 12 российских туристов. Двое из них госпитализированы, остальные находятся на изоляции в гостиницах.
Напомним, что Россия возобновила авиарейсы в Стамбул 1 августа, а с 10 августа вновь начали осуществляться чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.