В Кремле обсуждают отставку главы Башкирии из-за конфликта вокруг шихана Куштау
Кремлевские чиновники обсуждают отставку главы Башкирии Радия Хабирова из-за громкого скандала вокруг шихана Куштау. Региональные власти отдали гору под разработку Башкирской содовой компании, но из-за протестов отозвали свое разрешение
Кремлевские чиновники обсуждают отставку главы Башкирии Радия Хабирова из-за громкого скандала вокруг шихана Куштау. Региональные власти отдали гору под разработку Башкирской содовой компании, но из-за протестов местных жителей были вынуждены отменить свое решение.
Источник Znak.com в Администрации президента отметил, что президент Владимир Путин «не любит, когда местные проблемы масштабируются на федеральный уровень», а с шиханом Куштау произошла именно такая история. Из-за массовых протестов против уничтожения горы и разгрома палаточного лагеря активистов ситуация вокруг Куштау вышла на федеральный уровень. После вмешательства президента глава Башкирии заявил, что БСК не будет разрабатывать шихан, и подал документы на присвоение горе статуса природного памятника.
Источник также сообщил, что решение относительно отставки Хабирова будет приниматься по итогам единого дня голосования, который продлится с 11 по 13 сентября.
«Вопрос в том, есть ли у Радия Фаридовича защита, сопоставимая по силе с Сергеем Семеновичем [Собяниным], кто заступится за ним перед президентом», - отметил неназванный сотрудник Кремля.