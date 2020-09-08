В Рязани на закупку медалей «За борьбу с COVID-19» потратят в семь раз больше, чем на закупку средств защиты для медиков
Власти Рязанской области решили наградить медиков почетными знаками «За борьбу с COVID-19». При этом на изготовление нагрудных знаков из бюджета будет потрачено больше средств, чем на закупку средств индивидуальной защиты для медиков
Власти Рязанской области решили наградить медиков почетными знаками «За борьбу с COVID-19». При этом на изготовление нагрудных знаков из бюджета будет потрачено больше средств, чем на закупку средств индивидуальной защиты для медиков, которые лечат коронавирусных больных.
По данным «Открытых медиа», Центр закупок Рязанской области объявил тендер на изготовление знака губернатора «За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области» с последующей поставкой. Стоимость госконтракта составляет 1,5 млн рублей (изготовить нужно 4500 знаков).
Стоит отметить, что на закупку защитных масок и «противочумных» костюмов для рязанских медиков Центр закупок потратил около 200 тысяч рублей. Это в семь раз меньше расходов бюджета на изготовление почетных знаков.