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08 сентября 2020, 15:38

В Челябинской области новую школу решили построить в зоне действующего скотомогильника

В Верхнеуральске Челябинской области новую школу стоимостью 520 млн рублей строят в охранной зоне действующего скотомогильника, что запрещено санитарными нормами. Местные власти уверяют, что «такого не может быть»

В Челябинской области новую школу решили построить в зоне действующего скотомогильника
Фото: Открытые медиа

В Верхнеуральске Челябинской области новую школу стоимостью 520 млн рублей строят в охранной зоне действующего скотомогильника, что запрещено санитарными нормами. Местные власти уверяют, что «такого не может быть», поскольку проект школы был согласован со всеми инстанциями.

Активисты движения «Команда наследия» предоставили порталу Znak.com запись разговора с сотрудником челябинского Минсельхоза Еленой Селиверстовой. Чиновница объяснила, что у скотомогильника Верхнеуральска есть хозяин - это администрация Верхнеуральского района либо городского поселения. Санитарно-защитная зона там не отмерена, но по правилам она составляет 1000 метров. Никаких строений там быть не должно в соответствии с санитарными нормами.

«Точных координат скотомогильника нам хозяин не предоставил. Но, насколько мне известно, был запрос относительно строительства школы. Все риски будет определять Роспотребнадзор. Мы только констатируем, что он там есть», - заявила чиновница.

Представитель местной ветеринарной станции рассказал, что скотомогильник представляет собой биотермическую яму, которая копалась в советское время и обложена бетоном. Ее содержимое перерабатывается естественным гниением. Активисты посетили место и выяснили, что там нет даже забора, а от самого могильника исходит трупный запах. Также они выяснили, что расстояние от захоронения до школы составляет 858 метров вместо минимальных 1000 метров.

Учебное учреждение на 500 человек начали строить летом 2020 года. Подрядчиком выступает компания «Трест Магнитострой», которая была единственным участником тендера.

В администрации района заверили, что проект школы делался «на очень серьезном уровне». Были проведены геология, геодезия, а сам проект прошел государственную экспертизу и согласован всеми надзорными органами.

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