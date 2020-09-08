08 сентября 2020, 14:56
В Хабаровске ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в Амуре
28 августа в Хабаровске был введен режим повышенной готовности, связанный с пришедшим циклоном и ожидаемым паводком. За несколько дней обильных дождей уровень воды в Амуре поднялся до 494 см (опасной для города считается отметка 600 см)
Фото: Амур.инфо
В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на реке Амур. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Кравчук.
28 августа в Хабаровске был введен режим повышенной готовности, связанный с пришедшим циклоном и ожидаемым паводком. За несколько дней обильных дождей уровень воды в Амуре поднялся до 494 см (опасной для города считается отметка 600 см). одновременно с этим растет и уровень воды в Уссури, сообщает «Дождь».
По данным ГУ МЧС по Хабаровскому краю, паводок подтопил более 1,2 тысячи дачных участков и дворов, а также восемь участков дорог.