В Башкирии прокуратура пытается выселить замминистра и его семью из муниципальной квартиры
В прокуратуре сообщили, что в 2011 году чиновнику, который тогда занимал должность главы Зилаирского района Башкирии, по договору мены были предоставлены апартаменты в доме на улице Гоголя
Прокуратура Уфы добивается выселения из четырехкомнатной квартиры заместителя министра лесного хозяйства республики Башкирия.
В прокуратуре сообщили, что в 2011 году чиновнику, который тогда занимал должность главы Зилаирского района Башкирии, по договору мены были предоставлены апартаменты в доме на улице Гоголя. Согласно условиям сделки, супруга чиновника, с которой заключался договор, должна была передать в собственность муниципалитета свою однокомнатную квартиру, а также доплатить 7,2 млн рублей.
Жена чиновника отказалась выполнять условия договора, а в 2014 году продала однокомнатную квартиру, которую должна была передать в муниципальную собственность. Семья нынешнего замминистра в течение 9 лет продолжала безвозмездно пользоваться полученным жильем, а мэрия Уфы не принимала никаких мер. Только после вмешательства прокуратуры городская администрация обратилась в суд с заявлением о выселении чиновника и членов его семьи из занимаемой квартиры.
Портал ProUfu.ru сообщает, что прокуратура пытается выселить семью Ильгиза Фаткуллина.