Студенты МГУ обратились к ректору и президенту с требованием понизить стоимость обучения из-за пандемии коронавируса
Группа студентов МГУ разместила на сайте Change.org петицию на имя ректора вуза Виктора Садовничего, президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина с требованием понизить стоимость обучения в связи с пандемией коронавируса
Группа студентов МГУ разместила на сайте Change.org петицию на имя ректора вуза Виктора Садовничего, президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина с требованием понизить стоимость обучения в связи с пандемией коронавируса.
В петиции отмечается, что в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, многие студенты испытывают материальные трудности. Из-за карантинных ограничений доход многих российских семей сократился.
Кроме того, считают авторы обращения, с переходом на дистанционное обучение качество образования значительно ухудшилось, поэтому образовательные услуги студентам контрактной формы обучения не оказываются в полном объеме.
Студенты просят ректора МГУ Виктора Садовничего обратиться к президенту Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой выделить средства университету для выполнения требований студентов, обучающихся на платной основе. Также авторы петиции просят вернуть часть средств, выплаченных студентами за весенний семестр текущего года и сделать скидку на осенний семестр.