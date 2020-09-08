Пресненский райсуд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы
Пресненский райсуд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП. Гособвинение просило для него 11 лет колонии общего режима
Пресненский райсуд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП. Гособвинение просило для него 11 лет колонии общего режима.
Михаил Ефремов признан виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека.
Во время оглашения приговора возле здания Пресненского суда собралась группа поддержки артиста. Люди кричали «Миша не виноват». Кроме того, накануне вынесения приговора актер Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «пощадить Ефремова личным указом».
Авария с участием Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня на Садовом кольце Москвы.
Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм. Артист в этой аварии не пострадал.