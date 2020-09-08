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08 сентября 2020, 12:59

Военного историка Андрея Жукова, изучавшего воинские части, приговорили к 12 годам за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 12,5 годам лишения свободы военного историка и капитана Вооруженных сил России в запасе Андрея Жукова, которого обвиняют в государственной измене. Срок отбывать историк будет в колонии строгого режима

Военного историка Андрея Жукова, изучавшего воинские части, приговорили к 12 годам за госизмену
Фото: Известия

Мосгорсуд приговорил к 12,5 годам лишения свободы военного историка и капитана Вооруженных сил России в запасе Андрея Жукова, которого обвиняют в государственной измене. Срок отбывать историк будет в колонии строгого режима.

Прокурор попросил суд назначить Жукову 17 лет колонии строгого режима.

Военный исследователь Андрей Жуков был задержан после обысков по месту его жительства. Оперативники изъяли у историка флеш-накопители, жесткий диск и компьютер. После задержания Жукову предъявили обвинение в госизмене.

Дело Андрея Жукова рассматривалось в закрытом режиме, однако по данным ТАСС, обвинения в его адрес относятся «к истории Вооруженных Сил РФ и к его активной деятельности в интернете».

По словам коллег обвиняемого, Андрей Жуков был активным участником военно-исторических интернет-форумов и интересовался историей военных частей российских вооруженных сил, начиная с Первой мировой войны и по настоящее время. Он исследовал обстоятельства их формирования, наименования, размещения, передислоцирования, переназначения. До задержания Жуков занимался также поиском участников Великой Отечественной войны, их родственников и воинских наград.

Стоит отметить, что с 1941 года значительная часть документов Минобороны СССР и России остается засекреченной и охраняется государством в лице правоохранительных органов и силовых структур, включая российскую контрразведку. Для изучения военных архивов соискателю или армейскому должностному лицу необходим допуск.

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