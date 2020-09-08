08 сентября 2020, 12:50
Минздрав сообщил о поступлении в регионы первой партии вакцины от коронавируса
В Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что эта вакцина прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора. В ближайшее время препарат начнет поступать в регионы
Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом имени Гамалеи, выпущена в гражданский оборот.
В Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что эта вакцина прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора. В ближайшее время препарат начнет поступать в регионы.
В ведомстве также сообщили, что старт массовой вакцинации от коронавируса назначен на октябрь 2020 года. Одновременно с вакцинацией будет проходить третья фаза клинических исследований вакцины, в которых будут участвовать 40 тысяч добровольцев.
Первыми от коронавируса власти планируют привить медиков, социальных работников, учителей, полицейских и пожилых граждан.