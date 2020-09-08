Счетная палата проверит стимулирующие выплаты медикам за лечение коронавирусных больных
Счетная палата РФ проверит Министерство здравоохранения РФ, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и медицинские организации на эффективность оказания финансовой поддержки медикам, которые занимаются лечением коронавирусных пациентов
Счетная палата РФ проверит Министерство здравоохранения РФ, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и медицинские организации на эффективность оказания финансовой поддержки медикам, которые занимаются лечением коронавирусных пациентов.
Аудиторы намерены проверить использование средств федерального бюджета, выделенных на осуществление стимулирующих выплат врачам и медицинскому персоналу. Помимо этого Счетная палата проверит эффективность закупок лекарственных средств.
Напомним, президент Владимир Путин в связи с пандемией коронавируса распорядился выплатить врачам и медперсоналу стимулирующие надбавки в размере от 25 до 80 тысяч рублей. Однако сотрудники нескольких больниц пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат. Медики рассказали, что вместо обещанных компенсаций в 25-80 тысяч рублей они получили по 150-250 рублей, так как руководство больниц засчитывали в премии только время, которое врач или медсестра провели в непосредственной близости от ковидного пациента. По такой схеме некоторые водители «скорой помощи» остались без денег.