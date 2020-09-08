08 сентября 2020, 11:50
Пресненский райсуд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в совершении ДТП
Действия известного актера квалифицированы по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»
Фото: radiosputnik.ria.ru
Судья Пресненского райсуда Москвы Елена Абрамова признала актера Михаила Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек.
Действия известного актера квалифицированы по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает ТАСС.
Минимальное наказание по этой статье составляет 5, максимальное - 12 лет лишения свободы. Гособвинение ранее запросило для Михаила Ефремова 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Отметим, что Михаил Ефремов то признавал, то отрицал свою вину в смертельном ДТП, однако на последнем заседании он все же признался в содеянном.