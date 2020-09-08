В Красноярске из психдиспансера выписали подростка, помещенного туда из-за подписки на паблик о «Колумбайне»
В Красноярске выписали из психоневрологического диспансера 14-летнюю Алену Прокудину, которую принудительно госпитализировали в больницу из-за подписки на страницу в соцсети «ВКонтакте», посвященную нападению на школу «Колумбайн»
В Красноярске выписали из психоневрологического диспансера 14-летнюю Алену Прокудину, которую принудительно госпитализировали в больницу из-за подписки на страницу в соцсети «ВКонтакте», посвященную нападению на школу «Колумбайн».
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката семьи девочки Владимира Васина рассказал, что подростка выписали из психиатрического стационара спустя две недели после госпитализации.
«Мы уже подробно рассказывали, как ФСБ, руководство диспансера и местные чиновники оправдывали свои неправомерные действия. Впереди еще апелляция на решение суда о принудительной госпитализации и вызовы в СК, психологическая реабилитация и возвращение Алены в школу», - сообщил Владимир Васин.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ ворвались в дом семьи Прокудиных и провели обыск. Силовики изъяли игрушки и дневники девочки, а ее саму увезли на обследование в психдиспансер. Когда родители решили забрать своего ребенка из больницы, то там им заявили, что суд принял решение о принудительной госпитализации подростка на неопределенный срок.
Также выяснилось, что в психдиспансер Красноярска отправили еще восемь школьников, состоявших в паблике о «Колумбайне». По версии ФСБ, подростки якобы обсуждали нападения на учебные заведения. При этом, по словам знакомых Анны Прокудиной, она снимала фильм о травле в школах, поэтому была подписана на паблик.