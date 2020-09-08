08 сентября 2020, 10:58
В России выявили более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 5 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 035 789 человек, из которых вылечились 850 049 человек
В России выявили 5 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 035 789 человек, из которых вылечились 850 049 человек.
По данным опершатаба, за сутки скончались 122 коронавирусных пациента. Всего скончались 17 993 человека.
В Москве за сутки коронавирусом заразились 695 человек, в Московской области – 135, в Петербурге – 210, в Нижегородской области – 146, в Свердловской области – 123, в Ростовской области – 147, в Красноярском крае – 103, в Воронежской области – 108.