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Общество
Дело Ликсутова живет и процветает – но пока не расследуется
08 сентября 2020, 10:58

В России выявили более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 5 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 035 789 человек, из которых вылечились 850 049 человек

В России выявили более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 5 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 035 789 человек, из которых вылечились 850 049 человек.

По данным опершатаба, за сутки скончались 122 коронавирусных пациента. Всего скончались 17 993 человека.

В Москве за сутки коронавирусом заразились 695 человек, в Московской области – 135, в Петербурге – 210, в Нижегородской области – 146, в Свердловской области – 123, в Ростовской области – 147, в Красноярском крае – 103, в Воронежской области – 108.

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