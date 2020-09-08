08 сентября 2020, 10:53
Минтруда России предложило сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
В проекте постановления Минтруда говорится о переносе выходных дней в будущем году. Так, новогодние праздники предлагается растянуть на десять дней-— с 1 по 10 января, а майские - с 1 по 3 и с 8 по 10 мая (итого шесть дней)
Министерство труда России предложило сделать 31 декабря 2021 года выходным днем. В ведомстве отметили, что последний день 2021 года выпадает на пятницу.
В проекте постановления Минтруда говорится о переносе выходных дней в будущем году. Так, новогодние праздники предлагается растянуть на десять дней-— с 1 по 10 января, а майские - с 1 по 3 и с 8 по 10 мая (итого шесть дней). Также россияне будут отдыхать с 21-23 февраля, с 6-8 марта, с 12-14 июня и 4-7 ноября.
В Минтруде отметили, что обновленный график дней отдыха составлялся с учетом интересов граждан и различных организаций, сообщает ТАСС.
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