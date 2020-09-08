Турецкий суд назначил 40 пожизненных сроков обвиняемому по делу о теракте в клубе в новогоднюю ночь
В Турции суд вынес приговор уроженцу Узбекистана Абдулгадиру Машарипову, который устроил теракт в стамбульском ночном клубе во время празднования Нового года. Теракт был совершен 1 января 2017 года
В Турции суд вынес приговор уроженцу Узбекистана Абдулгадиру Машарипову, который устроил теракт в стамбульском ночном клубе во время празднования Нового года. Теракт был совершен 1 января 2017 года.
Суд приговорил Абдулгадира Машарипова к пожизненному заключению. В общей сложности подсудимый получил 40 пожизненных сроков и еще дополнительно 1368 лет тюрьмы. Права на досрочное освобождение у него не будет, сообщает агентство Reuters.
Машарипов свою вину в совершении теракта не признал.
Согласно материалам дела, в ночь на 1 января 2017 года Абдулгадир Машарипов открыл стрельбу из автоматического оружия в клубе Reina, расположенном на берегу Босфора. Погибли 39 человек, в том числе одна гражданка России. Около 65 человек получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку на клуб взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России).