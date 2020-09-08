«Ростелеком» закрыл поисковую систему «Спутник», на создание которой потратили 2 млрд рублей
Компания «Поисковый портал Спутник», которая является дочерним предприятием госкомпании «Ростелеком», закрыла государственный одноименный поисковик. Напомним, что на развитие поисковика «Спутник» было потрачено более 2 млрд рублей
Компания «Поисковый портал Спутник», которая является дочерним предприятием госкомпании «Ростелеком», закрыла государственный одноименный поисковик. Напомним, что на развитие поисковика «Спутник» было потрачено более 2 млрд рублей.
Портал CNews сообщает, что с официального сайта «Спутника» уже пропала строка поисковых запросов, а на главной странице сайта представлены ссылки на другие разработки компании - доверенный и корпоративный браузеры, аналитическую систему и дистрибутив корпоративного поиска с машинным обучением.
В «Ростелекоме» пока не прокомментировали причины закрытия российского поисковика, на который уже были потрачены колоссальные средства.
«Спутник» запустили в мае 2014 года, а одноименный браузер — в сентябре того же года. Ранее «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал», но уже в 2017 году «Ростелеком» признал проект неудачным.