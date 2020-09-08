Руководители силовых ведомств внесли изменения в правила расследования уголовных дел против бизнеса
Руководители Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МВД и ФТС подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором содержатся новые предписания по расследованию дел в отношении предпринимателей
Руководители Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МВД и ФТС подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором содержатся новые предписания по расследованию дел в отношении предпринимателей.
В этом документе говорится о правилах оперативно-разыскных мероприятий в отношении представителей бизнеса, а именно о недопустимости вмешательства силовиков в гражданско-правовые отношения.
Так, изъятие оригиналов документов и носителей информации, касающихся хозяйственной деятельности предприятия, возможно только в случаях, если они непосредственно подлежат исследованию в рамках доследственной проверки или при возбуждении уголовного дела. В остальных случаях следователи должны ограничиваться копиями документов.
Также силовикам запрещает изъятие предметов и документов, относящихся к ведению хозяйственной деятельности, которые принадлежат лицам, не являющимся подозреваемыми или обвиняемыми. Исключение делается только в том случае, если эти документы могут являться доказательствами по уголовному делу, сообщает «КоммерсантЪ».
Сроки расследования дел в отношении бизнеса не должны превышать 12 месяцев.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что руководители правоохранительных органов отказались включить в этот документ положение о недопущении привлечения предпринимателей к уголовной ответственности по статье «Организованное преступное сообщество».
Примечательно, что президент Владимир Путин выступает за прекращение привлечения предпринимателей к ответственности по статье об организации преступного сообщества. Глава государства отметил, что по действующему законодательству любая компания, чьи руководители нарушили закон, может квалифицироваться как организованное преступное сообщество.