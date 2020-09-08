Депутат Ярослав Нилов предложил сажать в тюрьму недобросовестных коммунальщиков
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов предложил «сажать в тюрьму» руководителей и сотрудников коммунальных компаний за плохое качество коммунальных услуг
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов предложил «сажать в тюрьму» руководителей и сотрудников коммунальных компаний за плохое качество коммунальных услуг.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Ярослав Нилов заявил, что власти должны жестко регулировать коммунальную сферу. «Бить по рукам, наказывать рублем, сажать в тюрьму, когда на наших жителях наживаются, необоснованно взыскивают, рассчитывают тарифы. Если вода горячая поступает не той температуры, в этом случае ресурсоснабжающая организация должна нести ответственность», - заявил депутат.
Гн- Нилов отметил, что в сфере ЖКХ работает «огромное количество жулья», поэтому необходимо активно привлекать правоохранительные органы с целью возбуждения уголовных дел по признакам мошенничества.