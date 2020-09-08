Прокремлевский бизнесмен Пригожин перечислил клинике «Шарите» деньги на лечение Навального
Связанный с Кремлем бизнесмен Евгений Пригожин перечислил деньги в берлинскую клинику «Шарите», в которой лечится оппозиционер Алексей Навальный. Отметим, что Пригожин с его компании неоднократно становились объектами расследований ФБК
Связанный с Кремлем бизнесмен Евгений Пригожин перечислил деньги в берлинскую клинику «Шарите», в которой лечится оппозиционер Алексей Навальный. Отметим, что Пригожин с его компании неоднократно становились объектами расследований Фонда борьбы с коррупцией Навального.
Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила в соцсети «ВКонтакте», что Евгений Пригожин перевел «Шарите» миллион рублей. Это уже не первый транш бизнесмена для берлинской больницы. «Клиника отчиталась за предыдущие потраченные средства, и этих денег должно хватить на дальнейшее лечение Навального до выздоровления», - заявили в компании.
«Пусть лечат до тех пор, пока не выздоровеет, тем более он мне денег должен», - заявил сам Евгений Пригожин.
Напомним, что 1 сентября 2020 года судебные приставы заблокировали на счетах Фонда борьбы с коррупцией 30,3 млн рублей по решению суда, согласно которому бизнесмен должен получить по 29 млн рублей с Алексея Навального, ФБК и юриста фонда Любови Соболь. Поскольку такой суммы на счету не было, поэтому сейчас там указана минусовая сумма долга.
Ранее Пригожин выкупил долг борцов с коррупцией перед поставщиком продуктов питания в столичные образовательные заведения «Московский школьник», назначенный судом из-за расследования ФБК. По данным российских СМИ, «Московский школьник» также связан с г-ном Пригожиным.