08 сентября 2020, 02:39
В России впервые привлекли к ответственности гражданина за позднее предоставление результатов теста на COVID-19
Российские надзорные ведомства впервые привлекли к административной ответственности гражданина за нарушение сроков предоставления результатов теста на коронавируса после заграничной поездки
Российские надзорные ведомства впервые привлекли к административной ответственности гражданина за нарушение сроков предоставления результатов теста на коронавируса после заграничной поездки.
Житель Санкт-Петербурга вернулся из заграничной поездки на самолете и должен был в течение трех дней опубликовать результаты теста на COVID-19 на портале «Госуслуги». Однако мужчина разместил данную информацию с опозданием.
Зеленогорский районный суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», сообщает РИА Новости.