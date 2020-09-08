Уволенные во время пандемии сотрудники фонда «Национальное культурное наследие» обратились к президенту
Сотрудники фонда «Национальное культурное наследие», уволенные в связи с пандемией коронавируса, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи
Сотрудники фонда «Национальное культурное наследие», уволенные в связи с пандемией коронавируса, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Фонд «Национальное культурное наследие» отвечает за реализацию масштабного проекта по созданию культурно-образовательных комплексов в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе. Данная идея принадлежит Владимиру Путину, а ее суть состоит в создании филиалов главных российских музеев и театров - Большого театра, Эрмитажа, Мариинского театра и Третьяковской галереи.
Сотрудников фонда, которые работали там с момента запуска проекта в 2018 году, во время карантина из-за эпидемии коронавируса в срочном порядке сократили. В июне 2020 года были уволены 128 человек. По данным «Медузы», сотрудникам не выплатили ни долги по зарплате, ни выходные пособия.
Уволенные сотрудники фонда написали несколько писем Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителям Большого театра, Эрмитажа, Мариинского театра и Третьяковской галереи. Кроме того, они подали более 80 исков в суды.
Уволенные работники подчеркивают, что официальные обращения в адрес президента, в прокуратуру, к членам правительства и в трудовую инспекцию результата не дали, а судебные решения о взыскании долгов с работодателя не исполняются. «Вы единственный человек в стране, кто может нас услышать», - заявили в своем обращении бывшие сотрудники фонда. Они также отметили, что когда-то многие из них переехали из других городов ради участия в столь грандиозной стройке, а сейчас оказались не нужны.
Стоимость проекта по созданию культурно-образовательных комплексов оценивается в 120 млрд рублей. По указу президента проект финансируется на средства самой закрытой российской государственной компании - холдинга «Роснефтегаз». «Медуза» отмечает, что сотрудники фонда были уволены именно из-за требований холдинга.