МИД Великобритании вызвало на беседу российского посла из-за отравления Алексея Навального
Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в этой стране Андрея Келина в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок»
Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в этой стране Андрея Келина в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок».
Глава британского МИДа Доминик Рааб написал в Twitter, что российского посла вызвали с целью выразить глубокую озабоченность по поводу отравления Алексея Навального. «Совершенно недопустимо, чтобы запрещенное химическое оружие было использовано, а Россия должна провести полномасштабное прозрачное расследование», - заявил министр.
В посольстве России в Великобритании в беседе с ТАСС подтвердили факт вызова посла в МИД, однако никаких подробностей не сообщили.
Напомним, 7 сентября врачи берлинской клиники «Шарите» вывели Алексея Навального из медикаментозной комы и отключили его от аппарата ИВЛ. Политик самостоятельно дышит и реагирует на речь окружающих.