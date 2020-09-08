Российский сенатор предсказал рост курса евро до 100 рублей
Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников предупредил о дальнейшем падении рубля по отношению к евро. По прогнозу сенатора, до конца текущего года курс европейской валюты будет колебаться в пределах 90-100 рублей
Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников предупредил о дальнейшем падении рубля по отношению к евро. По прогнозу сенатора, до конца текущего года курс европейской валюты будет колебаться в пределах 90-100 рублей. Калашников отметил, что динамика на валютном рынке будет связана с тем, как Россия будет справляться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
«Курс рубля по отношению к твердым валютам является спекулятивным. На спекулятивные операции влияет много факторов - от интервенций, которые проводит Центробанк, до процессов мировой экономики. Экономическая ситуация в России не улучшается, поэтому идет работа на понижение курса рубля», - заявил сенатор, слова которого приводит «Парламентская газета».
Сергей Калашников также отметил, что укрепление евро к рублю «неминуемо» приведет к подорожанию продуктов, поскольку на полках российских магазинов до сих пор велик процент импортной продукции. Зато расходы россиян на ЖКХ никак не связаны с курсом доллара или евро, а полностью зависят от действий правительства.
Напомним, что 7 сентября на Московской бирже евро преодолел отметку в 90 рублей впервые с февраля 2016 года. К вечеру евро опустился до 89,6 рубля.
По словам аналитиков, главным фактором давления на курс рубля сейчас является ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального, который был отравлен ядом из группы «Новичок». Европа и США считают причастными к отравлению российские власти и грозятся ввести новые санкции, которые могут коснуться газопровода «Северный поток-2».