Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии
В ходе брифинга глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что вспышки болезней и пандемии являются частью жизни общества, а нынешняя пандемия коронавируса – не последняя
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус призвал мировое сообщество уже сейчас готовиться к следующей пандемии.
В ходе брифинга г-н Гебреисус заявил, что вспышки болезней и пандемии являются частью жизни общества, а нынешняя пандемия коронавируса – не последняя.
«Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз», - заявил глава ВОЗ, слова которого приводит ТАСС.
Согласно данным Университета Джона Хопкинса, общее количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило по состоянию на 7 сентября 27 млн человек. Лидером по числу зараженных остаются США (6,27 млн случаев заражения). На втором месте - Индия (4,2 млн человек), а на третьем - Бразилия (4,13 млн человек).