Алексея Навального вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ
Врачи берлинской клиники «Шарите» сообщили об улучшении состояния здоровья Алексея Навального. Они вывели политика из медикаментозной комы и отключили его от аппарата ИВЛ. Медики рассказали, что он самостоятельно дышит
Врачи берлинской клиники «Шарите» сообщили об улучшении состояния здоровья Алексея Навального. Они вывели политика из медикаментозной комы и отключили его от аппарата ИВЛ. Медики рассказали, что он самостоятельно дышит и уже реагирует на слова окружающих.
Одновременно с этим немецкие специалисты заявили, что пока еще «слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия тяжелого отравления Навального».
Напомним, российский оппозиционер был госпитализирован в Омске 20 августа после экстренной посадки самолета, выполнявшего рейс из Томска в Москву. Алексею Навальному стало плохо в самолете, а после госпитализации в омскую больницу скорой помощи он впал в кому. Руководство омской больницы двое суток отказывало родственникам в выдаче разрешения на транспортировку Навального в германию, хотя за ним уже прилетел частный медицинский борт.
22 августа жена и брат оппозиционера добились разрешения на его перевозку в Берлин. 24 августа немецкие врачи сообщили об обнаружении в организме пациента признаков отравления, хотя руководство омской больницы категорически отвергало версию об отравлении оппозиционера. Позже военные вирусологи установили, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок».