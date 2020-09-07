07 сентября 2020, 17:11
Глава правительства распорядился повысить зарплаты бюджетников на 3%
Глава правительства Михаил Мишустин распорядился с 1 октября повысить зарплаты работникам бюджетных учреждений на 3%. Повышение зарплаты коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений
Глава правительства Михаил Мишустин распорядился с 1 октября повысить зарплаты работникам бюджетных учреждений на 3%. Повышение зарплаты коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также о работников федеральных государственных органов и гражданских служащих военных частей.
Напомним, что в конце августа президент Владимир Путин дал распоряжение повысить зарплаты государственным чиновникам на 3% с 1 октября.
Таким образом, зарплаты бюджетников будут повышены на уровне зарплаты чиновников.