Глава ЦИК предложила перенести единый день голосования на время школьных каникул
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила перенести единый день голосования на дни школьных каникул. Это необходимо в связи с тем, что выборы теперь будут проводиться в течение трех дней, а большинство избирательных участков располагаются в школах
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила перенести единый день голосования на дни школьных каникул. Это необходимо в связи с тем, что выборы теперь будут проводиться в течение трех дней, а большинство избирательных участков располагаются в школах.
«Если проводить выборы всегда не в один день, значит, надо тогда или переносить единый день голосования или думать о каких-то каникулах. Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы», - заявила Эллам Памфилова, слова которой приводит «Интерфакс».
Также можно рассмотреть вопрос о выведении избирательных участков из школ, чтобы не мешать учебному процессу.
Напомним, что на ближайших выборах в нескольких регионах голосование будет проходить с 11 по 13 сентября. В связи с этим власти некоторых городов попросили школы провести уроки 11 сентября на открытом воздухе, поскольку в учебных заведениях откроются избирательные участки.