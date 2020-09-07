Глава «Роскосмоса» отказался поручаться за своего советника Ивана Сафронова
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отказался дать личное поручительство за своего советника и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в передаче секретных сведений чешским спецслужбам
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отказался дать личное поручительство за своего советника и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в передаче секретных сведений чешским спецслужбам.
2 сентября Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователя ФСБ Александра Чабана продлил Ивану Сафронову срок ареста до 7 декабря. Защита просила изменить Сафронову меру пресечения и предоставила суду более 150 поручительств.
Так, за Ивана Сафронова поручились руководители нескольких изданий, в том числе главный редактор РБК Петр Канаев и главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, политики Лев Шлосберг и Борис Вишневский, правозащитники Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина. Адвокаты Сафронова также обращались в «Роскосмос» с просьбой предоставить поручительство лично от Дмитрия Рогозина, однако глава государственной корпорации отказался вступаться за своего подчиненного.
«Открытые медиа» сообщают, что Рогозин отказался поручаться за Сафронова «после консультаций с сотрудниками ФСБ, которые работают в «Роскосмосе».
Напомним, что сразу после ареста Ивана Сафронова по делу о государственной измене Дмитрий Рогозин заявлял, что его советник не имел доступа к секретной информации.