Росздравнадзор выявил в некоторых больницах факты шифрования смерти коронавирусных пациентов
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса. Разница в статистике была выявлена из-за того, что медицинские учреждения по-разному кодируют причины смерти тех, кто скончался в ковидных стационарах
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса. Разница в статистике была выявлена из-за того, что медицинские учреждения по-разному кодируют причины смерти тех, кто скончался в ковидных стационарах.
«Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19», - рассказала Алла Самойлова в своем выступлении на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи.
В некоторых больницах в качестве причины смерти пациентов указывались сердечно-сосудистые заболевания или заболевания органов дыхания.
Глава Росздравнадзора отметила, что факты шифрования смертности от коронавируса в этих стационарах должны стать предметом аналитических мероприятий и «выводов на будущее», сообщает РБК.