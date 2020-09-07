В Южно-Сахалинске третьеклашки вышли на пикет с требованием избавить их от агрессивного одноклассника
В Южно-Сахалине сотрудники полиции опрашивают третьеклассников школы № 21 и их родителей из-за пикета с требованием перевести одного из учащихся на заочное обучение
В Южно-Сахалине сотрудники полиции опрашивают третьеклассников школы № 21 и их родителей из-за пикета с требованием перевести одного из учащихся на заочное обучение.
Мама одного из школьников сообщила порталу Sakhalin.info, что полицейские опросили детей и взяли показания у родителей, а классного руководителя вызвали к директору из-за пикета.
3 сентября перед началом уроков родители и дети устроили пикет возле школы с требованием перевести их одноклассника на заочное обучение. Дети держали в руках плакаты с надписями «Мне страшно ходить в школу», «Я тоже имею право спокойно учиться», «Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников».
Дети и родители уже давно жалуются на одного из школьников, который демонстрирует одноклассникам и взрослым свои половые органы, мочится в классе, учит одноклассников искать в интернете порно, бьет детей и учителя, кидается камнями и грязью. Однако все жалобы оставались без ответа. Родители агрессивного мальчика никаких мер также не предпринимают.
Портал Sakhalin.info сообщает, что руководство школы сначала угрожало классному руководителю увольнением из-за пикета, но после вмешательства СМИ директор пообещала, что агрессивный ребенок будет переведен на заочное обучение.