07 сентября 2020, 13:46
Биржевой курс евро превысил отметку в 90 рублей впервые с февраля 2016 года
Биржевой курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 90 рублей впервые с февраля 2016 года. По состоянию на 13:02 по московскому времени евро торговался на уровне 90,1 рубля
Биржевой курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 90 рублей впервые с февраля 2016 года. По состоянию на 13:02 по московскому времени евро торговался на уровне 90,1 рубля.
Биржевой курс американского доллара поднялся выше 76 рублей.
Официальный курс доллара на 8 сентября, установленный Центробанком РФ, составил 75,59 рублей, а курс европейской валюты – 89,47 рублей.