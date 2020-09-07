07 сентября 2020, 13:37
Глава правительства призвал искоренить любые признаки нечестности у чиновников
В своем выступлении на конкурсе управленцев «Лидеры России» Михаил Мишустин заявил, что «современный продвинутый управленец, который пишет заявление о приеме на государственную службу», должен быть в первую очередь честным
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал искоренить любые признаки нечестности у государственных служащих.
В своем выступлении на конкурсе управленцев «Лидеры России» Михаил Мишустин заявил, что «современный продвинутый управленец, который пишет заявление о приеме на государственную службу», должен быть в первую очередь честным. «Это основа доверия общества к государству. Любые признаки нечестности, которые дискредитируют власть, необходимо пресекать, жестко пресекать», - заявил премьер, слова которого приводят «Ведомости».
Еще одно не менее важное качество для чиновника – это профессионализм, поскольку люди «судят о государстве по конкретным управленцам, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни».